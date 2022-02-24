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13:48 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT

ПРАГА, 24 фев — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан подверг критике действия РФ на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT, он заявил об этом в четверг в телеобращении к согражданам.

Источник: AP 2022

«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», — заявил Земан.

Чешский президент выразил свою поддержку народу Украины.

Он также призвал к более жестким санкциям в отношении России. В частности, он считает необходимым отключение РФ от системы SWIFT.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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Газета.Ру
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Источник трансляции: Газета.Ру
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