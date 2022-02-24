НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении

«НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию», — указывается в документе.
Сообщается, что организация проводит «развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части».
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.