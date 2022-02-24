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16:08 (мск), источник: Газета.Ру

Эрдоган выразил поддержку Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает борьбу Украины «по защите территориальной целостности». Выступление турецкого лидера на приеме делегации Международного союза демократов транслируется на его странице в Twitter.

Источник: Reuters

Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает борьбу Украины по защите территориальной целостности, о чем он сообщил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля.

«Мы искренне сожалеем о том, что Россия и Украина, которых мы считаем дружественными странами и с которыми у нас тесные политические, экономические и социальные отношения, столкнулись таким образом», — заявил Эрдоган.

Он призвал Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских соглашений, однако отметил, что считает неприемлемым действия России по отношению к Украине. Эрдоган также назвал противоречащим международному праву решение РФ по спецоперации в Донбассе.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не согласна с решением России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, этот шаг России противоречит Минским соглашениям. При этом он заявил, что Турция не станет отказываться от отношений с Россией или Украиной из-за конфликта между этими странами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

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Газета.РуТАСС
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Источники трансляции: Газета.Ру, ТАСС
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