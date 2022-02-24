17:11 (мск), источник: ТАСС
Военная операция РФ на Украине. Что известно к этому часу
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Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Как заявил глава государства, Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» страны, а также призвал украинских военных сложить оружие. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы «не входит оккупация украинских территорий».
Еще во время выступления Путина в СМИ и Telegram-каналах начало появляться множество противоречивых материалов о ходе операции. В том числе сообщалось о взрывах в разных украинских городах — Киеве, Одессе, Харькове и других. В Минобороны России сообщили о нанесении ударов по объектам ПВО, военным аэродромам и авиации украинской армии. В ведомстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает, так как города не являются военными целями. В министерстве также заявили, что украинские погранслужбы «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ осуществляют огневую поддержку сил ДНР и ЛНР, которые перешли в наступление.
В ответ на начало операции Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. МИД страны начал срочную эвакуацию своего посольства в РФ. На всей территории Украины объявили военное положение, власти полностью закрыли воздушное пространство страны и остановили работу большинства портов. Президент Владимир Зеленский записал несколько видеобращений, в которых призвал украинцев не поддаваться панике. Глава государства также рассказал о непрекращающихся контактах с иностранными лидерами.
Из Киева сообщают об ажиотаже в банках и на АЗС, также о значительном увеличении потока автомобилей на пограничных КПП. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал в Facebook «всех, кто готов и умеет держать оружие, прямо сейчас вступить в ряды сил территориальной обороны».
Большинство западных стран осудили начало российской военной операции на Украине. Президент США Джо Байден заявил, что «Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение». С критикой руководства РФ выступили главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Владимира Путина «остановить солдат» от атаки на Украину и дать миру шанс.
На фоне начала военной операции рубль значительно ослабел по отношению к доллару и евро. К 9:31 мск американская и европейская валюты торговались на уровнях 87,6 рубля (+7,4%) и 99,03 рубля (+8%). Московская и Санкт-Петербургская биржи приостановили торги. Цена нефти Brent превысила $104 за баррель впервые с августа 2014 года. Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать валютные интервенции, а также запретил короткие продажи на российском рынке.
На юге России временно приостановили работу 12 аэропортов. Как сообщили в Росавиации, ограничение будет действовать до 2 марта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины означает нейтрализацию ее военного потенциала, который за последнее время был «изрядно подрощен» из-за рубежа. Он также указал на готовность Кремля общаться с руководством Украины, если Киев сможет говорить по поставленным российской стороной вопросам. Песков добавил, что сроки проведения военной операции на Украине определит президент.