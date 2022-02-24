Правительство заявило о готовности мер по защите финансовых рынков и компаний от санкций

«Сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы четкие планы действий», — говорится в сообщении правительства. Утверждается, что финансовый рынок и крупнейшие компании готовы к реализации этих планов.
Власти обещают содействовать «обеспечению устойчивой работы компаний», которые подпали под санкции, а также сохранению рабочих мест и зарплат.
Правительство сообщило о приостановке аукционов по размещению ОФЗ «на ближайшие недели». Отмечается, что «значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета… позволяет гибко подходить к графику размещений». На нем находится более 4,5 трлн руб. при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях на 2,2 трлн руб.
Минфин и Центробанк продолжают следить за ситуацией на финансовых рынках. При необходимости будут приниматься дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.
Россия сегодня, 24 февраля, ввела войска на Украину по решению президента Владимира Путина. На этом фоне доллар и евро достигали исторических максимумов. Падение фондовых индексов РФ достигло 29−36%.
Евросоюз введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам, США — против крупных российских банков и физических лиц, будут установлены меры экспортного контроля. Санкции готовит Великобритания, ограничения могут ввести Южная Корея и Япония.