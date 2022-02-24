Слова Киева о ядерном оружии перевернули всю ситуацию, заявили в МИД

«Режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, в принципе заикнулся об обладании Украиной — вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти — об обладании ими ядерным оружием… Им (Европе) сейчас бы подумать, к чему бы это могло привести», — сказала Захарова.
«Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю… Здорово было бы, если сейчас на тех натовских сборищах, которые проходят, об этом кто-то бы подумал», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».