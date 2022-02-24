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17:38 (мск), источник: © РИА Новости

Слова Киева о ядерном оружии перевернули всю ситуацию, заявили в МИД

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, в принципе заикнулся об обладании Украиной — вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти — об обладании ими ядерным оружием… Им (Европе) сейчас бы подумать, к чему бы это могло привести», — сказала Захарова.

«Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю… Здорово было бы, если сейчас на тех натовских сборищах, которые проходят, об этом кто-то бы подумал», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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