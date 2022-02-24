19:04 (мск), источник: © РИА Новости
Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Киев предлагает вернуться на путь мира, заявил президент Владимир Зеленский.
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«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — сказал он в видеообращении.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.