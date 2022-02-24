Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Больше половины мужчин сталкивались с дискриминацией на работе О полном отсутствии барьеров для построения своей карьеры заявил только 41% респондентов
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
19:04 (мск), источник: © РИА Новости

Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Киев предлагает вернуться на путь мира, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: AP 2022

«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — сказал он в видеообращении.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.

Онлайн-трансляция
ТАССГазета.Ру
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
Следите за развитием темы Военная операция в Донбассе
 Россия вывела из строя объекты военной инфраструктуры Украины
Украина разорвала дипотношения с Россией
Возрастное ограничение 18+
Военная операция в Донбассе
Военная операция РФ на Украине. Что известно к этому часу
Песков: цель военной операции — «зачистить Украину от нацистов»
Военная операция на Украине. Главное
Минобороны объявило о начале спецоперации в Донбассе по указу Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь