Зеленский заявил о новом железном занавесе, отрезающем Россию от мира

«То, что мы слышим сегодня, это не просто взрывы ракет и гул авиации. Это звук нового железного занавеса, которая опускается и отрезает Россию от цивилизованного мира. Наша задача, чтобы этот занавес не прошел по нашей, украинской территории», — сказал Зеленский.
По словам украинского президента, Россия в глазах мирового сообщества уже сейчас превращается в аналог ДНР, что грозит ей «полной изоляцией», а политика Москвы грозит утратой всего, что было сделано в стране за последние два десятка лет.
«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь мира», — добавил Зеленский, призвав выступающих против войны россиян выражать свое недовольство политикой руководства России «не только в Instagram».
В то же время обратился к лидерам других стран, предупредив их, что именно они могут стать следующей жертвой агрессии.
«Если вы, дорогие мировые лидеры, лидеры свободного мира, нам сегодня не поможете, то завтра война постучится в ваши двери», — сказал Зеленский.
24 февраля Россия начала спецоперацию в Донбассе после просьбы недавно признанных ДНР и ЛНР помочь «отразить агрессию» Украины. Российские военные, как заявили в Минобороны России, нанесли точечные ракетные удары по объектам ПВО и вывели из строя инфраструктуру авиабаз.
Президент Владимир Путин, говоря о решении начать операцию в Донбассе, заявил, что «Россия не может чувствовать себя в безопасности, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины». Целью этой операции Путин назвал защиту жителей Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей, а также «демилитаризация и денацификация» Украины. Однако планов оккупировать территорию страны нет, Россия «никому ничего не будет навязывать силой», подчеркнул он.
Украина, в свою очередь, заявила, что Россия начала войну. Зеленский ввел военное положение и объявил о разрыве дипломатических отношений Киева с Москвой. Он также провел переговоры с мировыми лидерами и призвал ввести санкции против Путина и закрыть воздушное пространство для России.