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19:47 (мск), источник: © РИА Новости

Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине — вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе.

Источник: © РИА Новости

«То, что происходит — вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — заявил Путин на встрече с крупным бизнесом.

Ранее он сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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