В результате ударов ВС РФ выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины

«Всего в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата “Байрактар ТБ-2” Вооруженных сил Украины», — сказал он.
Вооруженные силы РФ успешно выполнили поставленные на день задачи спецоперации, сообщил Конашенков.
«Все поставленные перед группировками войск ВС РФ на день задачи выполнены успешно», — сказал он.
Он подчеркнул, что продолжается проведение специальной военной операции, группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины, продвинулись на 6−8 километров в глубину благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.