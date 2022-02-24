Британия вводит санкции против «Аэрофлота» и ВТБ

Сразу после его заявления акции ВТБ упали на 42%, а расписки «Сбербанка» на Лондонской бирже подешевели на 72%. «Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям», — заявили в ВТБ (заявление есть у «Ъ»).
Государственным структурам и крупным компаниям России не позволят привлекать финансирование на британских рынках, заявил Борис Джонсон. Будут заморожены активы примерно 100 физических и юридических лиц.
Среди физлиц — сын главы ФСБ Денис Бортников, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и Кирилл Шамалов.
Среди юрлиц — Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и Уралвагонзавод.
Господин Джонсон также объявил о запрете на экспорт всех товаров двойного назначения.
В ближайшие дни Британия остановит экспорт высокотехнологичных товаров и нефтеперерабатывающего оборудования, сказал премьер-министр страны.
Для россиян будут введены ограничения по депозитам в британских банках, добавил он.
Глава правительства Великобритании заявил, что страна с союзниками активно прорабатывает отключение России от системы SWIFT. Также он сказал, что санкции будут введены против Белоруссии из-за ее участия в конфликте на Украине.
Также в Британии разработают некий законопроект об экономических преступлениях.
Утром 24 февраля вооруженные силы России по приказу президента Владимира Путина начали военную операцию на территории Украины. Санкции Британии последовали к концу дня после начала операции.