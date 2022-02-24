Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
12 аэропортов на юге России приостановили работу12 российских аэропортов, включая Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь, приостановили работу из-за начала военной спецоперации на Украине
Фоторепортажи
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
20:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Британия вводит санкции против «Аэрофлота» и ВТБ

Великобритания вводит новые санкции против России сразу по нескольким направлениям, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его словам, самолетам «Аэрофлота» запретят садиться в аэропортах Британии. Все активы крупнейших российских банков, сказал он, будут заморожены — незамедлительно Британия заморозит активы ВТБ. Британия будет «выдавливать Россию из мировой экономики», сказал господин Джонсон.

Источник: AP 2022

Сразу после его заявления акции ВТБ упали на 42%, а расписки «Сбербанка» на Лондонской бирже подешевели на 72%. «Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям», — заявили в ВТБ (заявление есть у «Ъ»).

Государственным структурам и крупным компаниям России не позволят привлекать финансирование на британских рынках, заявил Борис Джонсон. Будут заморожены активы примерно 100 физических и юридических лиц.

Среди физлиц — сын главы ФСБ Денис Бортников, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и Кирилл Шамалов.

Среди юрлиц — Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и Уралвагонзавод.

Господин Джонсон также объявил о запрете на экспорт всех товаров двойного назначения.

В ближайшие дни Британия остановит экспорт высокотехнологичных товаров и нефтеперерабатывающего оборудования, сказал премьер-министр страны.

Для россиян будут введены ограничения по депозитам в британских банках, добавил он.

Глава правительства Великобритании заявил, что страна с союзниками активно прорабатывает отключение России от системы SWIFT. Также он сказал, что санкции будут введены против Белоруссии из-за ее участия в конфликте на Украине.

Также в Британии разработают некий законопроект об экономических преступлениях.

Утром 24 февраля вооруженные силы России по приказу президента Владимира Путина начали военную операцию на территории Украины. Санкции Британии последовали к концу дня после начала операции.

Следите за развитием темы Военная операция в Донбассе
 Важное заявление Сбербанка о сбережениях граждан
Зеленский заявил о создании антипутинской коалиции. Что ждет Россию
Военная операция в Донбассе
В результате ударов ВС РФ выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины
Военная операция РФ на Украине. Что известно к этому часу
Песков: цель военной операции — «зачистить Украину от нацистов»
Военная операция на Украине. Главное
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь