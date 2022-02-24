Генсек ООН вновь призвал Россию прекратить операцию на Украине

«Мы видим российские военные операции на суверенной территории Украины, которые ведутся в масштабах, невиданных в Европе на протяжении десятилетий. Эти односторонние действия прямо противоречат Уставу ООН. Устав ясно говорит о том, что все члены должны воздерживаться в международных отношениях от угроз или использования силы против территориальной целостности и политической независимости любых государств», — утверждал он.
«Использование силы одной страной против другой является отказом от принципов, которые каждая страна обязалась соблюдать, — считает генсек. — Это касается нынешнего военного наступления. Это против Устава ООН, это неприемлемо, однако это не необратимо». «Я повторяю свой призыв к президенту [России Владимиру] Путину: остановите военную операцию и верните военнослужащих обратно в Россию», — заявил Гутерриш.
По его словам, ООН активизирует гуманитарные операции на Украине и вокруг нее. «Сегодня я объявляю, что мы немедленно разместим $20 млн в рамках Центрального чрезвычайного фонда реагирования для решения срочных потребностей», — добавил Гутерриш.
«Защита гражданского населения должна быть первоочередным приоритетом, должны соблюдаться международное гуманитарное право и права человека, — сказал он. — Решения ближайших дней сформируют наши миры и напрямую повлияют на жизни миллионов людей. В рамках Устава ООН еще не слишком поздно спасти это поколение от бедствий войны. Нам нужен мир».