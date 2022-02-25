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01:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский объявил всеобщую мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Она будет проводиться в течение 90 суток, призывать будут в том числе резервистов, следует из текста документа на сайте президента.

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Мобилизация проводится в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Генштаб вооруженных сил Украины должен будет определить «очередность и объемы» призыва, а украинское правительство — обеспечить необходимое финансирование. Главам областных госадминистраций поручено «обеспечить создание и работу областных, районных и городских медкомиссий», уточняется в указе.

Президент России Владимир Путин вчера, 24 февраля, объявил о вводе войск для «денацификации и демилитаризации» Украины. Он утверждает, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. За сутки на Украине погибли 57 человек, более 160 получили ранения.

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