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09:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции заявили о праве российских кораблей проходить через проливы

АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.

Источник: Reuters

Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей.

«К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — приводит слова Чавушоглу телеканал TGRT Haber.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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