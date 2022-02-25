Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам о нейтральном статусе

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», — заявил Подоляк.
Как сказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский, он не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО», продолжил советник. Это значит, что «они боятся», сказал он. Однако Украина «не боится», как «не боится» говорить с Россией о нейтральном статусе и о гарантиях, отметил он.
«Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами», — заявил Подоляк.
Украина до 2014 года имела внеблоковый статус, но затем приняла стратегию, одним из направлений которой является стремление страны стать членом НАТО и Евросоюза. На фоне военных действий России президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с Москвой нейтральный статус и гарантии безопасности для Киева.
Россия проводит операцию в Донбассе с 24 февраля. Ее цели — «зачистка» Украины от «пронацистки настроенных людей» и «нейтрализация военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос«, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как пояснили в МИДе, “это не начало войны с Украиной”, а стремление предотвратить ситуацию, которая привела бы к глобальному конфликту.
На Украине, напротив, сочли действия России развязыванием войны. В стране ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипломатические отношения с Москвой.
Военной операции предшествовали переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва заявила о «накачке» Украины оружием со стороны альянса и потребовала от него отказаться от расширения на восток и закрепить этот отказ юридически. Однако переговоры не дали видимого результата. Вашингтон и НАТО заявили, что не откажутся от принципа «открытых дверей» для стран, желающих вступить в блок.