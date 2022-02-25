Российские ВС в ходе спецоперации на Украине сбили 11 летательных аппаратов

«Сбито: пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», — сказал Конашенков.
Кроме того, российские вооруженные силы вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины в ходе проведения операции по демилитаризации.
«В ходе проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них — 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и “Оса”, 36 радиолокационных станций», — сказал Конашенков.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.