Россия вывела из строя 118 военных объектов на Украине

«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными Силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и “Оса”, 36 радиолокационных станций», — сказал Конашенков.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.