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11:23 (мск), источник: © РИА Новости

Россия вывела из строя 118 военных объектов на Украине

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Накануне он сообщил, что на вечер четверга было выведено из строя 83 объекта.

Источник: © РИА Новости

«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными Силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и “Оса”, 36 радиолокационных станций», — сказал Конашенков.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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