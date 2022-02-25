12:01 (мск), источник: Известия
РФ ограничит свое воздушное пространство для британских самолетов
РФ ограничит полеты самолетов Великобритании над своей территорией, включая транзитные полеты. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила Росавиация.
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«Данная мера принята в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России. Под них попали российские компании «Аэрофлот» и ВТБ. Также санкции подразумевают возможность ограничения суммы депозитов, которые россияне смогут хранить на банковских счетах в Британии и. т. д.
Ранее в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила пять пунктов мер против «российской агрессии», которые приняты Евросоюзом. Они затрагивают сферу технологий, визовых операций, финансов, энергетики и авиации.
Также в пятницу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила пять пунктов мер против «российской агрессии», которые приняты Евросоюзом. Они затрагивают сферу технологий, визовых операций, финансов, энергетики и авиации.
25 февраля японский премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Токио ограничивает экспорт товаров организациям РФ, связанным с военным сектором. Страна также замораживает активы финансовых учреждений и выдачу виз россиянам.
За день до этого американский лидер Джо Байден по итогам встречи с лидерами стран «Большой семерки» (G7) заявил, что союзники введут «сокрушительный» пакет санкций против России. По его словам, Запад ограничит операции в твердой валюте для РФ.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс подчеркнула 24 февраля, что страна «не успокоится», пока российская экономика «не будет разрушена». Трасс сказала, что Лондон продолжает поддерживать украинские власти.