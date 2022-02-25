Минобороны: Чернобыльская АЭС была занята для предотвращения теракта украинских националистов

«Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что российские и украинские военные договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.
По словам господина Конашенкова, радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме, персонал АЭС продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.
Также представитель Минобороны рассказал об операции по захвату острова Змеиный.
По его словам, 82 украинских солдат, которые, сдались добровольно, дали подписку об отказе от участия в боевых действиях.
В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.
Ранее Владимир Зеленский рассказал о гибели 13 пограничников с острова Змеиный, о захвате которого накануне сообщила погранслужба Украины. Остров находится в Черном море недалеко от украинско-румынской границы и в 125 км от Одессы. Всем убитым военным было обещано присвоить звание Героя Украины посмертно.
Вчера, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил о военной операции для «денацификации и демилитаризации» Украины, которая проводится для «очистки» страны от нацистов. США и Евросоюз, а также Великобритания и Канада в ответ объявили о новых антироссийских санкциях. Направлять своих военных на Украину они пока не намерены.