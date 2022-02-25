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12:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны: Чернобыльская АЭС была занята для предотвращения теракта украинских националистов

Минобороны России подтвердило, что подразделения ВДВ 24 февраля взяли под контроль Чернобыльскую АЭС. Ведомство объяснило, что это было необходимым для предотвращения ядерной провокации. В ведомстве также отчитались о взятии острова Змеиный в ходе которого добровольно сложили оружие 82 украинских военнослужащих. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остров обороняли всего 13 пограничников и все они погибли в бою.

Источник: Reuters

«Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что российские и украинские военные договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

По словам господина Конашенкова, радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме, персонал АЭС продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

Также представитель Минобороны рассказал об операции по захвату острова Змеиный.

По его словам, 82 украинских солдат, которые, сдались добровольно, дали подписку об отказе от участия в боевых действиях.

В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о гибели 13 пограничников с острова Змеиный, о захвате которого накануне сообщила погранслужба Украины. Остров находится в Черном море недалеко от украинско-румынской границы и в 125 км от Одессы. Всем убитым военным было обещано присвоить звание Героя Украины посмертно.

Вчера, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил о военной операции для «денацификации и демилитаризации» Украины, которая проводится для «очистки» страны от нацистов. США и Евросоюз, а также Великобритания и Канада в ответ объявили о новых антироссийских санкциях. Направлять своих военных на Украину они пока не намерены.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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