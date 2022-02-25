12:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Санкции ЕС будут включать почти полное прекращение деловых отношений с Россией
Министры экономики стран ЕС проводят неформальную встречу в Париже в связи с началом российской военной операции на Украине. Власти Франции намерены заблокировать все счета россиян, попавших в санкционные списки, решение об этом будет принято в ближайшие часы, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Его немецкий коллега Кристиан Линднер сказал, что санкции будут означать «полноценную блокаду» российских банков и почти полное прекращение деловых отношений с Россией.