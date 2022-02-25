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12:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Санкции ЕС будут включать почти полное прекращение деловых отношений с Россией

Министры экономики стран ЕС проводят неформальную встречу в Париже в связи с началом российской военной операции на Украине. Власти Франции намерены заблокировать все счета россиян, попавших в санкционные списки, решение об этом будет принято в ближайшие часы, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Его немецкий коллега Кристиан Линднер сказал, что санкции будут означать «полноценную блокаду» российских банков и почти полное прекращение деловых отношений с Россией.

Источник: Reuters

«Я поручил сегодня Главному управлению государственных финансов идентифицировать все счета тех россиян, которые теперь находятся под европейскими санкциями. И мы используем все необходимые средства, чтобы заблокировать во Франции счета тех политических и экономических деятелей России, в отношении которых были введены санкции. Эти решения будут приняты в ближайшие часы», — сказал Ле Мэр (цитата по ТАСС).

Линднер заявил, что транзакции из российских банков прекращены почти полностью, однако пояснил, что есть исключения. «У нас уже полноценная блокада российских банков. Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены. В отдельных случаях транзакции возможны. Например, чтобы оплачивать поставки газа. Например, чтобы немецкие фирмы могли делать переводы своим российским “дочкам”. Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать — речь идет о том, чтобы последствия несла российская экономика», — сказал он.

Утром 24 февраля президент России Путин начал военную операцию в Донбассе. За это Россия подверглась беспрецедентным санкциям со стороны западных стран.

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