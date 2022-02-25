Российские военные в Чернобыле и всеобщая мобилизация. Что известно о ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на пятницу подписал указ о всеобщей мобилизации и призвал Москву к переговорам, темой которых может стать в том числе нейтральный статус Киева.
ТАСС собрал основное, что известно о ситуации на данный момент.
Российские военные к утру пятницы вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины (в четверг вечером сообщалось о 89), включая 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 36 радиолокационных станций и 14 зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, сбиты в общей сложности 11 украинских летательных аппаратов, уничтожены 18 танков и других бронемашин, семь реактивных систем залпового огня и пять боевых катеров.
Вечером в четверг подразделения Воздушно-десантных войск взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС и договорились с украинскими военными о совместной охране энергоблоков и саркофага. «Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих <…> являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По информации главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, украинские военные ведут оборонительные бои восточнее Херсона (вечером российская сторона сообщила, что ее силы вышли к городу) и еще на нескольких направлениях, включая Донбасс. Там, как сообщили в Минобороны РФ и народных республиках, военные ДНР и ЛНР продолжают продвижение.
За минувший день Вооруженные силы Украины потеряли 137 человек, включая 10 офицеров, убитыми и 316 ранеными, говорил Зеленский. Он также подтвердил, что Киев утратил контроль над островом Змеиный в Черном море.
Призывы Зеленского и мобилизация
Украинский президент вновь призвал Россию к переговорам, отметив, что не боится говорить про нейтральный статус и гарантии безопасности для своей страны.
В очередном обращении, опубликованном в ночь на пятницу, Зеленский рассказал, что прямо спрашивал лидеров европейских стран, примут ли Украину в НАТО. «Все боятся, не отвечают», — признал он.
«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких», — констатировал президент.
Зеленский объявил на территории Украины всеобщую мобилизацию, которая должна быть проведена в течение 90 дней. Она предусматривает призыв военнообязанных и резервистов, а также привлечение транспорта для нужд армии и силовых структур.
В стране создали Ставку верховного главнокомандующего, которую возглавит сам президент. Координатором назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в состав нового органа вошли руководители силовых ведомств, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
В обращении к украинцам Зеленский заявил, что остается в Киеве «вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти». Его семья также находится на Украине, но президент не уточнил, где именно.
В Киеве введен комендантский час с 22:00 до 07:00. В это время жителям запрещено выходить на улицы, не работает общественный транспорт, но метро остается открытым для укрытия на случай обстрела. Улицы украинской столицы патрулируют члены добровольческих батальонов территориальной обороны, которым выдали около 10 тыс. автоматов.
Около полуночи глава Украинской железной дороги Александр Камышин сообщал, что в стране работают все вокзалы, кроме Херсона и Конотопа. Утром стало известно об отмене ряда пригородных поездов по всей стране, в том числе из Киева и Харькова по нескольким направлениям, между Николаевом и Херсоном, а также Мелитополем и Запорожьем.