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12:56 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Грузия отказалась участвовать в санкциях против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о солидарности с Украиной, но сообщил, что его страна не присоединится к санкциям, которые вводятся против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Источник: РИА "Новости"

Он объяснил это «учетом национальных интересов Грузии».

«Мы не собираемся участвовать в финансовых и экономических санкциях» против России, — сказал он в интервью грузинским журналистам.

По словам Ираклия Гарибашвили, отказ от участия в санкциях объясним ответственной позицией перед народом Грузии, чтобы избежать «большого ущерба».

При этом он назвал «абсолютно неприемлемой военную атаку против суверенного государства».

Он пообещал оказывать Украине «политическую и гуманитарную поддержку в рамках возможностей».

Премьер вновь обвинил Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии после войны-2008, однако отметил, что деэскалация в отношениях с Москвой отвечает интересам Тбилиси.

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