Грузия отказалась участвовать в санкциях против России

Он объяснил это «учетом национальных интересов Грузии».
«Мы не собираемся участвовать в финансовых и экономических санкциях» против России, — сказал он в интервью грузинским журналистам.
По словам Ираклия Гарибашвили, отказ от участия в санкциях объясним ответственной позицией перед народом Грузии, чтобы избежать «большого ущерба».
При этом он назвал «абсолютно неприемлемой военную атаку против суверенного государства».
Он пообещал оказывать Украине «политическую и гуманитарную поддержку в рамках возможностей».
Премьер вновь обвинил Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии после войны-2008, однако отметил, что деэскалация в отношениях с Москвой отвечает интересам Тбилиси.