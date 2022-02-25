Лавров: Россия пойдет на переговоры, когда ВСУ сложат оружие

«Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с представителями ДНР и ЛНР.
Глава МИД отметил, что украинский президент не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата и врал о том, что готов обсуждать нейтральный статус страны. По словам министра, Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины.
Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма, и украинский народ страдал от нацизма, чтобы на это все можно было закрывать глаза и смотреть так легкомысленно.
Сергей Лавровглава МИД РФ
«В Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа», — сказал Лавров, отметив, что «никто не собирается оккупировать Украину».
Он отметил, что Россия готова к переговорам «в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие».
Ранее глава офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил Reuters и РБК, что Киев готов к переговорам с Москвой, однако Украина должна получить взамен гарантии безопасности.
Вчера, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, которая проводится для «очистки» страны от нацистов. США и Евросоюз, а также Великобритания и Канада в ответ объявили о новых антироссийских санкциях. Направлять своих военных на Украину они пока не намерены.