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14:05 (мск), источник: © РИА Новости

Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин слышит мнение и тех, кто выступает против операции по демилитаризации Украины, и тех, кто солидарен с таким решением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив вынужденный характер таких мер.

Источник: © РИА Новости

«Президент слышит мнение всех и понимает, скажем так, пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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Военная операция на Украине

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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