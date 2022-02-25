14:45 (мск), источник: Известия
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
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«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», — призвал он в ходе видеообращения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в тот же день сообщил, что Зеленский «врет», заявляя о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.
Свое желание обсуждать с Москвой нейтральность страны Зеленский обозначил в своем видеообращении 25 февраля. Свое решение он объяснил отрицательным ответом лидеров стран НАТО на вопрос о вступлении Украины в альянс.
Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что западные страны наблюдают за ситуацией на Украине издалека, по сути, оставив страну в одиночестве.
Днем ранее украинский лидер сообщил, что его инициатива провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным осталась без ответа.
24 февраля российский лидер в телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы.
В Минобороны России указали, что армия не наносила ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает, выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины.
Зеленский в свою очередь обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства, а позднее заявил о разрыве Киевом дипломатических отношений с Москвой.
21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.