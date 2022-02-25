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15:18 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия готова вести переговоры с Украиной

ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: © РИА Новости

«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», — заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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