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15:58 (мск), источник: © РИА Новости

Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал Песков.

По его словам, в такую делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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