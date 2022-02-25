Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал Песков.
По его словам, в такую делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.