Кадыров заявил о готовности отправить чеченцев в самые горячие точки Украины

«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», — сказал Кадыров. По информации «Чечня сегодня», на площади в Грозном собралось 12 тыс. чеченских силовиков.
«Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. Мы должны быть готовы на все, чтобы обеспечить безопасность чеченского народа. Мы обеспечили, мы уничтожили терроризм. Не просто терроризм — террористы были подготовлены сильными институтами, сильными государствами… Они в совершенстве владели русским языком и были направлены для развала России через Чеченскую Республику. Были представители более 50 стран мира», — заявил Рамзан Кадыров (цитата по «РИА Новости»).
Собравшихся на площади военных Кадыров назвал «добровольцами, которые в любое время готовы выехать на любую специальную операцию, чтобы обезопасить наше государство и наш народ». При этом глава Чечни отказался сообщить, был ли он недавно в Донбассе, сославшись на то, что ему нельзя «рассекречивать информацию».
Вчера глава Чеченской республики встретился с директором Росгвардии Виктором Золотовым. По информации сайта главы Чечни, встреча «состоялась в рамках рабочей поездки».
В ночь на 24 февраля президент России Путин сообщил, что Россия начинает военную операцию в Донбассе. Западные страны осудили действия Москвы, назвав это вторжением, и ответили экономическими санкциями.