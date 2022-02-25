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16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров заявил о готовности отправить чеченцев в самые горячие точки Украины

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы из Чечни будут занимать самые горячие точки в боях на Украине. Ранее СМИ опубликовали видео, в котором Рамзан Кадыров выступает перед несколькими тысячами чеченских силовиков. ЧГТРК «Грозный» назвал это «проверкой боеготовности личного состава силовых структур».

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«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», — сказал Кадыров. По информации «Чечня сегодня», на площади в Грозном собралось 12 тыс. чеченских силовиков.

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Военная операция на Украине

«Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. Мы должны быть готовы на все, чтобы обеспечить безопасность чеченского народа. Мы обеспечили, мы уничтожили терроризм. Не просто терроризм — террористы были подготовлены сильными институтами, сильными государствами… Они в совершенстве владели русским языком и были направлены для развала России через Чеченскую Республику. Были представители более 50 стран мира», — заявил Рамзан Кадыров (цитата по «РИА Новости»).

Собравшихся на площади военных Кадыров назвал «добровольцами, которые в любое время готовы выехать на любую специальную операцию, чтобы обезопасить наше государство и наш народ». При этом глава Чечни отказался сообщить, был ли он недавно в Донбассе, сославшись на то, что ему нельзя «рассекречивать информацию».

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Вчера глава Чеченской республики встретился с директором Росгвардии Виктором Золотовым. По информации сайта главы Чечни, встреча «состоялась в рамках рабочей поездки».

В ночь на 24 февраля президент России Путин сообщил, что Россия начинает военную операцию в Донбассе. Западные страны осудили действия Москвы, назвав это вторжением, и ответили экономическими санкциями.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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