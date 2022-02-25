Польша и Чехия закроют воздушное пространство для самолетов России

«Я поручил подготовить постановление кабмина, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — написал польский премьер Матеуш Моравецкий в Twitter.
Пассажирские рейсы по маршруту «Варшава—Москва» ранее осуществлялись несколько раз в день как авиакомпанией «Аэрофлот», так и польской LOT.
В рамках введенных санкций против «Аэрофлота» Великобритания запретила компании пользоваться своим воздушным пространством. В ответ Росавиация с 25 февраля запретила суднам, связанным с Великобританией или зарегистрированным там, летать в РФ, а также над ее воздушным пространством.
В Росавиации напомнили, что Авиационные власти Великобритании отказались от предложения Москвы провести консультации, чтобы обсудить вопрос выполнения полетов между двумя странами. В результате российская сторона приняла решение ввести зеркальные меры для соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний.
Также премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что республика прекращает выдачу виз и временных видов на жительство россиянам. «Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям», — пояснил политик. Одновременно власти Чехии выделили 300 млн крон (примерно 12 миллионов евро) для помощи украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома.
Глава государства Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский уже объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ, а на Западе пригрозили жесткими антироссийскими санкциями. На фоне новостей о Донбассе поднялись цены на газ и нефть, а также котировки доллара и евро.
Кроме того, США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Под американские санкции подпали такие организации как ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ. РФ, нефтегазовые компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Транснефть» и НОВАТЭК, а также госкорпорация «Ростех».