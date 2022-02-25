17:26 (мск), источник: РБК
Глава МИД Австрии заявил, что ЕС заморозит счета Путина и Лаврова
Евросоюз одобряет план заморозить активы Путина и Лаврова из-за военной операции на Украине.
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Евросоюз заморозит счета президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Европе. Об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, пишет корреспондент Reuters Фил Стюарт в Twiiter.
При этом заморозка активов не повлияет на возможность Путина и Лаврова посещать Европу. Это связано с тем, что ЕС все еще стремится к дипломатическому решению конфликта, отметили источники агентства.
Ранее Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников cообщил, что дипломаты Евросоюза одобрили план ввести санкции против президента России и министра иностранных дел и заморозить их зарубежные счета.
Информацию о намерении ввести такие санкции также подтвердили собеседники Forbes и France Press. Евросоюз может принять решение о заморозке счетов уже сегодня, сообщил Financial Times со ссылкой на четырех источников, знакомых с ситуацией.