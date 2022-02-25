Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Физики заставили каплю ползти по горизонтальной поверхности Ученые из Физического института имени Лебедева (ФИАН) создали в своей лаборатории картину, похожую на сцену из фильма «Терминатор-2»
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
17:26 (мск), источник: РБК

Глава МИД Австрии заявил, что ЕС заморозит счета Путина и Лаврова

Евросоюз одобряет план заморозить активы Путина и Лаврова из-за военной операции на Украине.

Источник: Пресс-служба Президента России

Евросоюз заморозит счета президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Европе. Об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, пишет корреспондент Reuters Фил Стюарт в Twiiter.

При этом заморозка активов не повлияет на возможность Путина и Лаврова посещать Европу. Это связано с тем, что ЕС все еще стремится к дипломатическому решению конфликта, отметили источники агентства.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников cообщил, что дипломаты Евросоюза одобрили план ввести санкции против президента России и министра иностранных дел и заморозить их зарубежные счета.

Информацию о намерении ввести такие санкции также подтвердили собеседники Forbes и France Press. Евросоюз может принять решение о заморозке счетов уже сегодня, сообщил Financial Times со ссылкой на четырех источников, знакомых с ситуацией.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Путин отреагировал на предложение Зеленского
Зеленский обратился к Путину с предложением
Военная операция на Украине
В Минобороны заявили о блокировке Киева с западной стороны и уничтожении 200 солдат ВСУ
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков
Лавров: Россия пойдет на переговоры, когда ВСУ сложат оружие
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь