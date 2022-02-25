17:58 (мск), источник: © РИА Новости
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в стране в свое руки.
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«Похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал он.
Глава государства также призвал украинских солдат не позволять радикалам использовать мирных граждан в качестве живого щита.
Ранее в Минобороны заявили, что киевские власти разместили установки «Град» в жилых кварталах украинской столицы. При этом в ведомстве с самого начала операции неоднократно заявляли что не будут наносить ударов по мирным гражданам.
Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков также рассказал, что военнослужащие ВСУ в Донбассе практически не оказывают сопротивления. Бои ведут преимущественно нацбатальоны.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.