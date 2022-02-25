Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков

«Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», — сказал Песков журналистам в пятницу.
Песков назвал ситуацию чрезвычайно опасной.
«Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной. И хотели абсолютно открыто о ней рассказать», — сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.