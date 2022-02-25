Совет Европы приостановил членство России в организации

«Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение исключить Российскую Федерацию из своего состава», — цитирует агентство Ди Майо.
«Италия считает это необходимой мерой в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права», — добавил он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter сообщил, что инициаторами процедуры стали Украина и Польша. «Окончательное решение неизбежно», — отметил Моравецкий.
24 февраля, в день начала специальной военной операции России на Украине, прошло внеочередное заседание комитета министров 47 стран — членов Совета Европы.
Комитет министров «cамым решительным образом осудил вооруженное нападение Российской Федерации на Украину как нарушение международного права» и призвал Российскую Федерацию прекратить военные действия на Украине.
Кроме того, комитет министров решил организовать внеочередное заседание 25 февраля, чтобы «провести проработку» мер, в том числе предусмотренных статьей 8 Устава Совета Европы. Эта статья гласит, что членство любой страны в совете может быть приостановлено при грубом нарушении статьи 3. Та, в свою очередь, обязывает членов признавать принцип верховенства права.
Как рассказал РБК руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» (была признанав России иноагентом) Кирилл Коротеев, решение о приостановлении членства, как и о его прекращении, принимает Комитет министров Совета Европы, без участия Парламентской Ассамблеи. Комитет может принять такое решение по одному из трех оснований: серьезные нарушения принципов верховенства права, основных прав человека или целей и задач Совета Европы, среди которых прогресс и единство между его членами.
Приостановленное государство остается в таком случае членом Совета, но не участвует в работе Комитета министров, Парламентской Ассамблеи и других органах. При этом ЕСПЧ этим положением не затронут.
Комитет министров также может предложить государству покинуть Совет Европы. Если государство соглашается, то датой выхода будет 1 января следующего года. Но Комитет может также своим решением прекратить членство государства в Совете с даты, которую определит сам.
Выход из Совета Европы, не приостановление членства, будет означать выход из Европейской Конвенции, но и этот выход не будет мгновенным. Статья 58 Конвенции предусматривает условия выхода государств из нее. В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября — или до даты, которую объявит Комитет министров.