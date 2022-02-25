Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Физики заставили каплю ползти по горизонтальной поверхности Ученые из Физического института имени Лебедева (ФИАН) создали в своей лаборатории картину, похожую на сцену из фильма «Терминатор-2»
Фоторепортажи
88 знаменитых метеоритов, упавших в России
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
20:49 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ: число выведенных из строя военных объектов на Украине возросло до 211

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции блокировали украинские города Сумы и Конотоп.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Всего российскими вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и “Оса”, 39 радиолокационных станций», — сказал Конашенков.

Сумы и Конотоп

Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции блокировали украинские города Сумы и Конотоп, сообщил Конашенков.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах», — сказал Конашенков.

Войска ДНР, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, вышли к Волновахе.

Российские ВС захватили большое количество западных вооружений, в том числе «Джавелины».

Российские военные уничтожили 6 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 авиабеспилотников Украины.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Онлайн-трансляция
ТАССГазета.Ру
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Военная операция на Украине
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
В Минобороны заявили о блокировке Киева с западной стороны и уничтожении 200 солдат ВСУ
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь