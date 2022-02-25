Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

«В соответствии со своей политикой следования нормам международного права и неприкосновенности границ, Республика Сербия предоставляет полную и принципиальную поддержку соблюдения принципов национального суверенитета Украины. <…> Исходя из того, что основной ее обязанностью является направить все свои силы на защиту благосостояния всех граждан, Республика Сербия во время рассмотрения необходимости введения рестрикций или санкций в отношении любой страны, включая Российскую Федерацию, будет руководствоваться исключительно защитой своих жизненных, экономических и политических интересов. Как страна, вкусившая в недавнем прошлом санкции Запада, Сербия считает, что в настоящий момент введение санкций в отношении любой страны, ее представителей или экономических субъектов не является ее жизненным, экономическим и политическим интересом», — зачитал Вучич документ, принятый Советом национальной безопасности страны.
«Сербия уважает нормы международного права и не отказывается от этого, потому что это лучший способ защитить себя, свою страну, свои интересы, свои принципы. Но Сербия в то же время хорошо понимает свои нужды и, не взирая на желания других, имеет свои жизненные, национальные и государственные интересы, Сербия уважает традиционную дружбу, и не забывает, ни что происходило в 2015 году, ни в 1999 году, ни в годы, предшествовавшие этому [украинскому] кризису. Наше решение серьезное и ответственное, <…> знаем, что наше решение никому не понравится полностью, но на самом деле, мы сделали наилучшую вещь для нашей страны, приняли наилучшее решение», — заявил Вучич.
«Республика Сербия искренно сожалеет обо всем, что происходит на востоке Европы. Россия и Украина для Республики Сербии всегда представляли собой дружественные страны, а сербский народ русских и украинцев рассматривает братским народом. Смерть каждого человека на Украине мы воспринимаем, как настоящую трагедию», — указал он. По словам Вучича, Сербия дорого заплатила за свои принципы, когда «в конце 20 века была подвержена не только санкциям, но и агрессии со стороны 19 стран НАТО», поэтому Сербии «из-за ее постоянства в соблюдении международного права нельзя вынести какой-либо упрек».
Приостановка военных учений
Вучич также заявил, что Сербия временно прекращает учения армии и полиции со всеми иностранными партнерами: «Исходя из принципа военного нейтралитета Сербии, и имея в виду ужасное давление, которому Сербия подвергается, необходимо все плановые учения Армии Сербии и Министерства внутренних дел с иностранными партнерами остановить и не проводить такие действия до дальнейшего [распоряжения]».
Сербский лидер призвал обеспечить безопасность всех граждан страны находящихся на Украине. В то же время всем госорганам строго запрещено подстрекать и помогать отдельным гражданам участвовать в конфликте. «Госорганы должны воспрепятствовать участию граждан Сербии, так называемых добровольцев, в конфликте на востоке Европы и наказывать нарушителей», — заявил он. Вучич заявил, что Сербия готова оказывать гуманитарную помощь Украине.
По словам сербского лидера, в ближайшие 48 часов заключение Совета безопасности страны поступит правительству, а затем будет опубликовано.