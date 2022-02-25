22:05 (мск), источник: РБК
Зеленский обсудил с Байденом «антивоенную коалицию»
Президент Украины остается в Киеве, который наполовину блокирован. Он поблагодарил президента США за поддержку Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом США Джо Байденом создание антивоенной коалиции, усиление санкций и «конкретную помощь в области обороны».
Об этом Зеленский написал в своем Twitter.
«Только что обсудили с президентом США усиление санкций, конкретную помощь в области обороны и антивоенную коалицию. Благодарен США за сильную поддержку Украины!», — гласит твит президента Украины.
Зеленский не написал, каков был результат переговоров.
В опубликованных за последние два дня видеообращениях Зеленский неоднократно заявлял, что его страна осталась одна перед лицом врага, а санкции, которые вводят страны Запада, недостаточны, чтобы остановить Россию.
Ранее Зеленский опубликовал видео, на котором заявил, что он и его соратники находятся в Киеве. «Мы тут. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину», — написал он под постом. Рядом с Зеленским на видео были премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Так президент опроверг данные о своем отъезде из столицы.
В день начала военной спецоперации российских войск на Украине 24 февраля Зеленский сообщил о начале формирования «антипутинской коалиции». По его словам, переговоры прошли с лидерами США, ФРГ, Евросоюза, Польши и Великобритании.
Объясняя цели операции, президент России Владимир Путин заявил о необходимости «денацификации и демилитаризации» Украины. Минобороны России сообщило, что под удар попадают только военные объекты, по гражданским сооружениям огонь не ведется.
Владислав Гордеев