Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций

«И нам этот период кровь из носу надо спокойно пережить, не дергаясь. Не думаю, что будет хуже… Все пугают Россию, Беларусь. Слушайте, и россияне, и белорусы уже так запуганы этими санкциями, что у нас уже страха нет, он улетучился, выживем», — сказал в пятницу Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Отрывок общения показал телеканал «Беларусь 1» в вечернем эфире.
«Трактора, техника есть, перепашем, семена есть. Значит, не умрем. Одеть сможем людей… Все у нас есть, не надо переживать, надо гордо ходить по своей земле», — подчеркнул Лукашенко.