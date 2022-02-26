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05:38 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций

МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не боятся западных санкций — страха нет, ресурсы есть, «не умрем».

Источник: РИА "Новости"

«И нам этот период кровь из носу надо спокойно пережить, не дергаясь. Не думаю, что будет хуже… Все пугают Россию, Беларусь. Слушайте, и россияне, и белорусы уже так запуганы этими санкциями, что у нас уже страха нет, он улетучился, выживем», — сказал в пятницу Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Отрывок общения показал телеканал «Беларусь 1» в вечернем эфире.

«Трактора, техника есть, перепашем, семена есть. Значит, не умрем. Одеть сможем людей… Все у нас есть, не надо переживать, надо гордо ходить по своей земле», — подчеркнул Лукашенко.

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