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23:23 (мск), источник: ТАСС

Захарова заявила, что Украина отказалась от переговоров с Россией

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина отказалась от ведения переговоров с Россией и предложила перенести данный вопрос на завтра. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», — сообщила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной российскую делегацию. Позднее Песков отметил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в белорусской столице предложила вместо нее Варшаву, а затем ушла со связи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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