23:30 (мск), источник: Daily Storm
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР
В данный момент идет подготовка к заключению межгосударственных договоров о дружбе с Республиками.
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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Он поручил начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе.
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