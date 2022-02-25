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23:30 (мск), источник: Daily Storm

Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

В данный момент идет подготовка к заключению межгосударственных договоров о дружбе с Республиками.

Источник: РИА "Новости"

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Он поручил начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе.

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