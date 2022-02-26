Лондон запретил частным самолетам РФ совершать рейсы в Британию

«Действия [президента РФ Владимира] Путина незаконны, и здесь не приветствуются те, кто получает выгоду от российской агрессии в Украине. Я усилил наш запрет в Великобритании, чтобы ни один российский частный самолет не мог летать в воздушном пространстве Великобритании или приземляться — мера вступает в силу немедленно», — сказал он.
Ранее в этот же день Евросоюз (ЕС) заявил, что запретит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
24 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России. Они коснутся «Аэрофлота» — Британия запретит рейсам этой авиакомпании приземляться на территории их страны. Планируется также заморозить активы всех крупных российских банков с немедленным замораживанием активов ВТБ.
В ответ на это Росавиация сообщила, что РФ ограничит полеты самолетов Великобритании над своей территорией, включая транзитные полеты.
Санкции стран Запада последовали в ответ на решение президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины.
В Минобороны России заявили, что армия не наносила авиационных ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выведены из строя 211 военных объектов Украины. Среди числа трофеев — американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.
21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.