ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз

Как отмечается, речь идет о Соглашении между Европейским сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз.
В частности, приостанавливается облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций, которые должны участвовать в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых межправительственными организациями на территории одного из государств-членов.
Визы по облегченной процедуре не будут выдаваться также членам национальных и региональных правительств и парламентов РФ, Конституционного и Верховного судов.
Все упомянутые категории с 28 февраля при получении виз в страны ЕС должны будут также оплачивать стандартный сбор за обработку визовых заявлений от граждан.