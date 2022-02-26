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01:32 (мск), источник: © РИА Новости

ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз

БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Евросоюз с 28 февраля приостанавливает действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Источник: © РИА Новости

Как отмечается, речь идет о Соглашении между Европейским сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз.

В частности, приостанавливается облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций, которые должны участвовать в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых межправительственными организациями на территории одного из государств-членов.

Визы по облегченной процедуре не будут выдаваться также членам национальных и региональных правительств и парламентов РФ, Конституционного и Верховного судов.

Все упомянутые категории с 28 февраля при получении виз в страны ЕС должны будут также оплачивать стандартный сбор за обработку визовых заявлений от граждан.

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Источник трансляции: ТАСС
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