Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Больше половины мужчин сталкивались с дискриминацией на работе О полном отсутствии барьеров для построения своей карьеры заявил только 41% респондентов
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
20Ситуация в городах Украины
01:59 (мск), источник: ТАСС

ЕС включил в черный список Мишустина, Медведева, Колокольцева

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. ЕС включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева в черный список из-за военной операции на Украине.

Источник: Reuters

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в ночь на субботу опубликованы соответствующие нормативные акты. Всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.

«Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской, должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Кроме того, в этот список должны быть включены лица, которые способствовали российской военной агрессии со стороны Белоруссии, а также те члены Госдумы, которые ратифицировали решения правительства о “Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республики и между Российской федерацией и Луганской народной республикой”, — отмечается в нем.

К заявлению приложен список из 98 фамилий всех включенных в черный список ЕС, число фигурантов которого таким образом увеличилось до 670 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь