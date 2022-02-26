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02:31 (мск), источник: © РИА Новости

Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине

ООН, 26 фев — РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.

Авторами проекта выступили США и Албания. В тексте отмечалось, что «СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину». В нем также выражалось «глубокое сожаление» в связи со сложившейся ситуацией.

Авторы документа предлагали обязать Россию прекратить применение силы против Украины и воздержаться от угрозы применения силы против любого государства ООН.

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Совбез ООН, по замыслу инициаторов проекта, должен был обязать Россию немедленно, полностью и без предусловий вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно-признанных границ.

России также предлагалось отменить решения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Согласно проекту, СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Как отметил глава государства, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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