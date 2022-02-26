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07:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Джонсон обратился к россиянам на русском: не верю, что эта война от вашего имени

Премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал видеообращение в связи с военной операцией России на Украине. Две фразы он сказал на русском и украинском языках.

Источник: Reuters
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«Я не верю, что эта война от вашего имени», — сказал господин Джонсон на русском. «Миру нужна свободная и суверенная Украина», — сказал премьер на украинском.

По мнению господина Джонсона, военная операция — это трагедия и для Украины, и для России. Он считает Россию великой страной с богатой историей и «гордым народом». «Как и украинские, российские поэты, писатели и художники участвовали в формировании нашей культуры. Русские солдаты храбро сражались вместе с нами против фашизма», — добавил он. По мнению господина Джонсона, действия президента Владимира Путина привели к полной изоляции России. Страна столкнулась с обширными санкциями и «бессмысленной кровавой войной».

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Ряд стран, включая Великобританию, ввели антироссийские санкции. Лондон ввел ограничения против Владимира Путина и Сергея Лаврова, российских банковских групп и промышленных компаний.

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