Байден поручил выделить Украине $600 млн финпопомощи

«Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине», — говорится в меморандуме, который наделяет госсекретаря Энтони Блинкена чрезвычайными полномочиями.
Отмечается, что в рамках полномочий госсекретарь США должен понять, выгодно ли США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Еще в 350 миллионов долларов оценены предметы обороны и услуги военного министерства, которые поручает президент США, в частности обучение и тренировки.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил о намерении Вашингтона продолжать военную помощь Украине.
25 февраля в этот день президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию.
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация проводит консультации с конгрессом Соединенных Штатов по поводу расширения военной и иной помощи Украине. По ее словам, США считают Зеленского важным партнером и поддерживают его, но не комментируют вопросы безопасности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.
В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила авиационных ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. По состоянию на 25 февраля, высокоточными средствами поражения выведены из строя 211 военных объектов Украины, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.