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09:17 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что находится в Киеве

Президент Украины добавил, что армия не сложит оружие и будет защищаться.

Источник: Reuters

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу обратился к украинцам и заявил, что по-прежнему остается в столице, а украинская армия не собирается складывать оружие.

«Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — сказал он в видеообращении, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса.

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