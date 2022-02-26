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11:05 (мск), источник: ТАСС

Макрон заявил, что «война будет длительной»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. С соответствующими заявлениями он выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа.

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«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», — сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.

«Война вернулась в Европу. Эта война стала односторонним выбором президента России Владимира Путина. Мы должны попытаться построить мир и защитить его, а также принять необходимые меры, применить санкции и продолжать эту борьбу», — сказал он, выразив солидарность с Украиной.

Французский лидер отметил, что в первую очередь последствия затронут экспорт французских товаров, отчего пострадают крупные предприятия продовольственной и сельскохозяйственной отрасли. Также он упомянул возможные проблемы в металлургическом секторе и логистике, рост цен на электроэнергию.

«Мы сейчас создаем план сопротивления, чтобы обезопасить наши отрасли экономики», — добавил Макрон. Он пообещал, что власти страны примут решения на краткосрочную и долгосрочную перспективу, чтобы «максимально обезопасить себя с точки зрения энергетики» и «постараться нивелировать последствия роста цен».

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