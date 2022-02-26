Минобороны нанесло удар крылатыми ракетами по военным объектам Украины

Удар велся как с воздуха, так и с пунктов морского базирования. Конашенков подчеркнул, что удары наносятся только по военным объектам Украины и они не наносят ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Всего, по словам представителя Минобороны, российские военные поразили 821 военный объект на Украине.
В частности, сбиты семь боевых самолетов, семь вертолетов и девять беспилотников, а также уничтожены 87 танков и других боевых машин. Российские военные взяли под контроль город Мелитополь на юге Запорожской области. В Минобороны заявили, что принимают меры, чтобы обеспечить безопасность жителей и исключить «провокации со стороны украинских спецслужб и националистов».
Накануне, 25 февраля, российские военные также блокировали украинские города Сумы, Конотоп и Чернигов. Кроме того, они заняли аэродром Гостомель в пригороде Киева и блокировали столицу с западной стороны.