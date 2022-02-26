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11:56 (мск), источник: РБК

Минобороны нанесло удар крылатыми ракетами по военным объектам Украины

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет по военным объектам на Украине, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА Новости/Минобороны РФ

Удар велся как с воздуха, так и с пунктов морского базирования. Конашенков подчеркнул, что удары наносятся только по военным объектам Украины и они не наносят ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Всего, по словам представителя Минобороны, российские военные поразили 821 военный объект на Украине.

В частности, сбиты семь боевых самолетов, семь вертолетов и девять беспилотников, а также уничтожены 87 танков и других боевых машин. Российские военные взяли под контроль город Мелитополь на юге Запорожской области. В Минобороны заявили, что принимают меры, чтобы обеспечить безопасность жителей и исключить «провокации со стороны украинских спецслужб и националистов».

Накануне, 25 февраля, российские военные также блокировали украинские города Сумы, Конотоп и Чернигов. Кроме того, они заняли аэродром Гостомель в пригороде Киева и блокировали столицу с западной стороны.

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