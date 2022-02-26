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11:18 (мск), источник: Газета.Ру

МИД Латвии внес Баскова в черный список

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что внес народного артиста России Николая Баскова в черный список за поддержку «агрессии против Украины».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт политика в Twitter.

«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии неприемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины», — написал латвийский дипломат.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 26 граждан России вошли в новый черный список ЕС, который был одобрен 25 февраля Советом ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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