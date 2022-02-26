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11:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме назвали санкции против руководства России условными

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Санкции против руководства РФ носят условный и коммерческий характер, Запад нашел бы любой предлог для введения рестрикций, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Источник: Reuters

«Санкции против руководства — это очень условные санкции. На сегодняшний день все санкции выглядят как слабость со стороны США и альянса НАТО. Они были не в силах договориться с (Владимиром) Зеленским, они же его подталкивали к тому, чтобы минские соглашения (по Донбассу) не выполнялись, напичкивали оружием», — считает политик.

Парламентарий заявил, что «санкции были и будут», и выразил уверенность, что Запад нашел бы любые причины для введения рестрикций в отношении России.

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«Вопрос санкций и вопрос мирного урегулирования — это разные вещи. Эти санкции носят коммерческий характер, на который “одевается” политическая одежка», — констатировал он.

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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